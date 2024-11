Vittoria, nuovo incarico oneroso ad esperto. Scuderi: “Ma il Comune non era in difficoltà finanziarie?”

Attualità

Il consigliere comunale contesta le scelte compiute dall'amministrazione Aiello

“Continuo a non capire. E quando non capisco, ovviamente, chiedo spiegazioni all’amministrazione comunale, che fino a qualche giorno fa lamentava carenze economiche di ogni tipo e che, invece, lasciando tutti a bocca aperta, continua a spendere e a spandere come se nulla fosse”.

Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi (nella foto), facendo riferimento alla delibera con cui si conferisce l’incarico di esperto del sindaco per il supporto nell’ambito dello sviluppo economico e delle attività produttive, con particolare riguardo all’affermazione della legalità dei relativi processi economici. “Questa la tipologia dell’incarico – spiega Scuderi – che, senza mettere bocca sulla professionalità del soggetto individuato, un generale in quiescenza delle Fiamme gialle, costerà alla casse dell’ente 24mila euro l’anno che non sono certo bruscolini per un Comune che dice di avere problemi economici. Quindi, delle due l’una: o ci raccontano cose che non sono e quindi le tanto millantate problematiche di carattere finanziario in realtà non esistono, oppure ci si continua a indebitare pur di portare avanti delle narrazioni che cerchino di suggestionare l’elettorato quando, invece, non c’è nulla di tutto questo perché tutti ci accorgiamo di come la situazione della nostra città sia precaria e difficile da accettare sotto ogni punto di vista. Quindi, ci chiarisca bene il sindaco qual è il senso della nomina di un esperto che dovrebbe supportare l’amministrazione comunale nell’ambito dello sviluppo economico. Ci sembra una cosa che non ha senso e che, tra l’altro, ci fa chiedere a che cosa serva l’assessore. Si tratta di un provvedimento che, piuttosto, rischia di inaridire ulteriormente le casse dell’ente di palazzo Iacono”.

