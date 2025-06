Vittoria, nuovo successo per Arte in corso

Attualità

L'appuntamento promosso per rivitalizzare il centro storico ha colto ancora una volta nel segno

E’ un format che funziona. Una straordinaria intuizione che ha rovesciato il paradigma del centro storico vuoto e senza prospettive. La terza edizione di Arte in Corso, a Vittoria, ha ancora una volta incantato il pubblico, trasformando via Cavour e le sue traverse in un suggestivo percorso tra creatività e bellezza. Un flusso continuo di emozioni ha attraversato il cuore della città, grazie all’incontro tra pittura, scultura, fotografia, poesia, canto e danza.

Ogni angolo si è acceso di vita, in un susseguirsi di performance e installazioni che hanno coinvolto artisti locali e visitatori in un grande abbraccio collettivo all’arte e alla cultura. Un evento che ha confermato quanto la bellezza possa essere motore di aggregazione, ispirazione e rinascita urbana. Determinante, come sempre, l’impegno e la passione degli organizzatori Gregorio Lenzo, Daniela Marchi e Silvana Amarù i quali, con entusiasmo, cura e dedizione hanno saputo orchestrare un appuntamento capace di valorizzare non solo il talento degli artisti, ma anche il tessuto sociale e commerciale del centro cittadino.