Vittoria, Omaima Zaouali ha tagliato il traguardo della maturità

Cronaca

Questa mattina ha sostenuto l'esame orale, mercoledì la prova scritta di italiano e il giorno dopo quella di tedesco. E' la ragazza scampata all'incendio appiccato dal fratello

Omaima Zaouali (nella foto) è tornata a scuola. La giovane studentessa di Vittoria, vittima di gravi ustioni nell’incendio appiccato il 13 giugno scorso dal fratello (ora in carcere a Ragusa), ha superato l’esame di stato e ha conseguito il diploma di maturità linguistica nel liceo Mazzini di Vittoria.

Per lei, la preside della scuola, Emma Barrera, ha chiesto e ottenuto una seduta straordinaria della sessione di esami che Omaima a giugno non aveva potuto sostenere perché ricoverata in terapia intensiva nel reparto grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La commissione d’esami, presieduta da Enzo Giannone (ex sindaco di Scicli), si è nuovamente riunita per gli esami della giovane studentessa vittoriese. Omaima ha sostenuto mercoledì scorso la prova scritta di italiano, giovedì la prova scritta di tedesco e questa mattina l’esame orale. «A conclusione, il voto molto alto ha suggellato un esame sostenuto in maniera brillante», affermano i docenti.