Vittoria, omicidio Romasc: Dolhoniuc condannato a 10 anni di reclusione

Cronaca

L'uomo fu ucciso il 20 marzo dell'anno scorso in un casolare nelle campagne di Scoglitti

E’ stato condannato a 10 anni di reclusione, con il giudizio abbreviato davanti al gup del Tribunale di Ragusa, il romeno accusato dell’omicidio del connazionale Vasile Romasc, 43 anni, ucciso il 20 marzo dell’anno scorso nelle campagne di Scoglitti. E’ stato l’avvocato difensore Vincenzo Mallia a chiedere l’abbreviato sicché il processo ai danni di Dumitru Dolhoniuc, 45 anni, romeno, al momento in carcere, si è celebrato davanti al giudice del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato, e non in Corte d’Assise a Siracusa, dopo la richiesta di immediato della Procura.