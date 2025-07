Vittoria, operatori sanitari soccorrono un uomo caduto a terra, ma vengono aggrediti

Attualità

Danneggiate anche cinque auto. E' stato necessario effettuare il Tso

In via Bixio, all’angolo con via Bologna, l’ambulanza del 118 arriva in soccorso per un uomo caduto a terra. Dopo pochi minuti l’uomo in questione dà in escandescenze e incomincia a infierire contro il personale del 118 e sulle auto in marcia, causando danni anche ai passanti.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, è stato necessario effettuare il Tso (trattamento sanitario obbligatorio). Il bilancio è di cinque auto danneggiate, due operatori del 118 feriti e refertati, due operatori delle forze dell’ordine feriti e refertati anche questi ultimi.

