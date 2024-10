Vittoria, padel per beneficenza con Rotary e Lions

Società

L'appuntamento è in programma domani dalle 9 nella struttura sportiva Makanus. Il ricavato sarà devoluto alle parrocchie della città

Si terrà domenica 27 ottobre dalle 9, nella struttura sportiva Makanus, il primo torneo di beneficenza organizzato congiuntamente dal Rotary Club Vittoria e dal Lions di Vittoria. Sarà un torneo di padel e sarà possibile iscriversi chiamando il numero 3347102210. Durante l’evento, saranno effettuati screening diagnostici cardiologici aperti a tutti.

Ad illustrare i dettagli dell’iniziativa solidale sono i presidenti dei due club service ipparini Angelo Alescio (Rotary) e Giuseppe Valvo (Lions Club): “Siamo estremamente felici poiché, per la prima volta nella storia dei nostri club service, abbiamo dato il via a una proficua collaborazione per un fine nobile. In sinergia, infatti, abbiamo lanciato questa iniziativa che sarà in grado di coniugare i sani valori dello sport con un intento volto alla prevenzione, attraverso gli screening cardiologici, e alla beneficenza. I fondi raccolti saranno donati alle parrocchie di Vittoria che in tal modo potranno sostenere le famiglie in difficoltà. Ringraziamo gli sponsor che hanno supportato l’iniziativa e che dimostrano come la nostra comunità sia attenta e presente. Siamo certi che Vittoria, una città che ha sempre dimostrato una grande sensibilità, saprà rispondere con entusiasmo”.

