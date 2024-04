Vittoria, pedone investito all’uscita da un supermercato: è grave

Cronaca

L'episodio è accaduto ieri sera. L'uomo di 45 anni è stato investito da una Panda

Gravissimo incidente ieri sera, all’uscita di Vittoria, sulla ex Sp 17, intorno alle 20. E’ stato investito un pedone mentre usciva da un supermercato. Si tratta di un migrante 45enne che, secondo quanto è stato appurato, non aveva alcun documento con sé e che, adesso versa in gravi condizioni. A falciare il pedone una Fiat Panda il cui conducente si è fermato per cercare di prestare assistenza. Sul posto i sanitari del 118. Rilievi da parte della polizia municipale di Vittoria (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA