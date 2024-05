Vittoria, Pelligra (Fi): “L’organico della polizia municipale ridotto all’osso. Intervenite”

Attualità

Il consigliere comunale sollecita risposte urgenti alla giunta municipale

“Dispiace dire l’avevamo detto, ma purtroppo è così. La mancanza di qualsiasi punto di riferimento tra gli organici della polizia locale, ridotti ormai all’osso, determina situazioni pesanti per quanto concerne la gestione della sicurezza a livello urbano. Tutto questo nell’indifferenza di un’amministrazione comunale che, seppur più volte sollecitata dal sottoscritto, ha, ad oggi, dopo due anni e mezzo di mandato, attivato solo la procedura concorsuale per l’assunzione di appena cinque vigili urbani”. E’ quanto evidenzia il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra (nella foto), a proposito delle difficoltà riguardanti la gestione dei servizi di polizia municipale così come, tra l’altro, denunciato proprio di recente, con una nota inviata agli organismi di vertice dell’ente di palazzo Iacono, dal sindacato di categoria Ugl.