Vittoria, Pelligra: “Per l’amministrazione Aiello, il lungomare termina a Punta D’Angelo”

Attualità

Il consigliere comunale lamenta la mancata manutenzione di ringhiere e sedute oltre a una serie di altre anomalie

“Per l’amministrazione Aiello, il lungomare Lanterna termina a Punta D’Angelo, dimenticando del tutto il restante tratto”. Lo dice il consigliere comunale di Forza Italia, Biagio Pelligra, il quale mette in evidenza lo stato pietoso in cui versa parte dello stesso lungomare. Di che cosa si parla nello specifico?

“Siamo a luglio – afferma Pelligra – e, ancora, il lungomare fa i conti con la mancata manutenzione delle ringhiere e delle sedute (nella foto). L’estate, di fatto, è già entrata nel vivo. Ma tutte queste attività di miglioramento risultano carenti. In più, gli accessi alle spiagge sono pericolanti, per non parlare della sicurezza stradale”. In proposito, il consigliere Pelligra aveva richiesto all’amministrazione di posizionare dei dossi nel tratto del lungomare Lanterna compreso tra la via Monti Erei e la via Vienna, tutto ciò a discapito della sicurezza di bambine e adulti visto che moto e automobili sfrecciano ad alta velocità. “E’ una situazione estrema – continua Pelligra – rispetto a cui è opportuno trovare soluzioni adeguate. Non possiamo, poi, pensarci dopo, se dovesse, speriamo mai, accadere qualcosa di spiacevole. Come sempre, è meglio prevenire”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA