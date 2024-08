Vittoria, perde il controllo del tir e la motrice va in testa coda

Cronaca

L'episodio si è verificato in contrada Boscorotondo

Perde il controllo del tir e la motrice va in testa coda, affiancandosi al rimorchio. E’ accaduto oggi pomeriggio in contrada Boscorotondo, zona Fontana Volpe. L’autista non è rimasto ferito anche se la paura è stata parecchia visto che il mezzo pesante ha perso aderenza. Sul posto le forze dell’ordine per regolamentare il traffico che è rimasto bloccato (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA