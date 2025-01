Vittoria, perizia psichiatrica per il 34enne che incendiò la casa di famiglia. Nel rogo perirono la madre e la sorella

Cronaca

Il gip ha accolto l'istanza della difesa di Wajdi Zaouadi

E’ accusato di avere incendiato nella notte tra il 12 e il 13 giugno dello scorso anno l’abitazione di famiglia nel cuore del centro urbano di Vittoria. Rimasero uccise la madre Mariem Sassi di 55 anni e la sorella Samah di 34 anni. Wajdi Zaouadi, che si trova recluso in una sezione speciale del carcere di Siracusa, dopo la convalida del fermo a cui venne sottoposto a qualche ora dall’incendio, sarà sottoposto a perizia psichiatrica su richiesta di incidente probatorio da parte del difensore, l’avvocato Giovanni Ascone, che intende così sapere se il suo assistito era capace di intendere e di volere al momento del fatto e se è in condizioni di partecipare al processo.