Vittoria, pezzi di vetro in una bottiglia di latte: denuncia ai carabinieri

Cronaca

L'azienda: "Dispiaciuti per l'accaduto, stiamo verificando"

Una vicenda potenzialmente pericolosa è stata denunciata ai carabinieri di Vittoria, in provincia di Ragusa, dove una donna ha rischiato di ingerire frammenti di vetro trovati all’interno di una bottiglia di latte di una nota marca.

La segnalazione è stata fatta dal figlio della donna, che ha prontamente sporto denuncia presso la stazione locale dell’Arma. Secondo il racconto, la madre, dopo aver aperto una bottiglia di latte in plastica, si sarebbe accorta della presenza di pezzi di vetro mentre stava bevendo. Fortunatamente, la donna è riuscita a evitare l’ingestione, accorgendosi immediatamente delle parti solide presenti nel liquido.

A riprova di quanto accaduto, il querelante ha consegnato ai carabinieri la bottiglia di plastica incriminata e i frammenti di vetro ritrovati al suo interno. La denuncia è stata inoltre corredata da materiale fotografico che documenta la presenza degli oggetti estranei nel prodotto.

Al momento della denuncia, la donna non ha richiesto l’intervento del personale medico, poiché, come specificato, si è accorta subito della presenza dei frammenti e non li ha ingeriti. Tuttavia, ha espresso la riserva di presentare un referto medico qualora si rendesse necessaria una visita specialistica a seguito dell’accaduto.

Saranno ora le indagini dei carabinieri a fare luce sulla provenienza dei frammenti di vetro e sulle eventuali responsabilità. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza dei controlli qualità nella catena di produzione e confezionamento degli alimenti.