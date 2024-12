Vittoria piange la morte di Giombattista Bascietto

Attualità

Fu un esponente di spicco del Partito comunista italiano. Domani il funerale laico con il corteo dall'abitazione di via Fanti

E’ morto a Vittoria Giombattista Bascietto (nella foto), esponente di spicco del Partito comunista negli anni Settanta e Ottanta. Ha ricoperto il ruolo di consigliere di quartiere mentre il padre era stato assessore della giunta guidata dal sindaco Filippo Traina che divenne poi senatore della Repubblica. Bascietto, 82 anni, padre di tre figli (Giuseppe, giornalista; Orazio, infermiere; e Vladimiro insegnante) era da tutti conosciuto come Titta. Il funerale sarà laico, con la bandiera del vecchio Partito comunista. Il corteo funebre partirà domani, alle 16,30, dall’abitazione di Bascietto in via Fanti 27. Il corteo si dirigerà in via Gaeta dove si trova il murale di Pio La Torre. Poi, il corteo proseguirà verso il cimitero cittadino. Numerosi i messaggi di cordoglio tra cui quelli del sindaco, del senatore Salvo Sallemi e dell’ex segretario provinciale della Cgil, Giuseppe Scifo.

