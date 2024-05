Vittoria, picchia l’ex moglie davanti ai figli: disposto il divieto di avvicinamento a carico di un 29enne

Cronaca

Le indagini a seguito della denuncia presentata dalla vittima

Nell’ambito di mirati servizi predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, tesi alla prevenzione dei reati con particolare riferimento ai delitti in materia di violenza di genere, il personale del commissariato di Ps di Vittoria, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione alla cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex moglie e dai familiari, con applicazione di dispositivo elettronico di controllo, emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa nei confronti di un uomo violento di 29 anni.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima presso gli uffici del commissariato di Ps di Vittoria, i poliziotti, al fine di evitare ulteriori eventi di maltrattamenti e violenza, hanno svolto serrate indagini nell’ambito delle recenti normative in materia del cosiddetto “codice rosso rafforzato”, il quale impone di svolgere ogni utile indagine al fine di accertare la condotta violenta posta in essere nei confronti delle vittime di violenza e maltrattamenti in famiglia.