Vittoria Piombo, la Sp 18 chiusa al traffico per una settimana

Attualità

Le comunicazioni del Libero consorzio sulla interruzione temporanea della viabilità

Il Libero consorzio di Ragusa comunica la chiusura temporanea della Sp 18 “Vittoria – Piombo” per lavori di bonifica e consolidamento.

Il Libero consorzio comunale chiarisce che, a partire dalle ore 7:00 di lunedì 10 marzo e fino alle ore 19:00 di sabato 15 marzo 2025, sarà interrotta la viabilità sulla SP 18 “Vittoria – Piombo”, per lavori di bonifica e consolidamento del fronte roccioso limitrofo al cimitero di Vittoria, in contrada Cappellaris nei pressi del ponte. Durante questo periodo, il transito veicolare sarà completamente vietato nel tratto indicato. Si invita la popolazione e gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica temporanea. Il Libero consorzio di Ragusa si scusa per gli eventuali disagi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA