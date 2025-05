Vittoria, ponte radio della polizia municipale in panne: La Rosa scrive al prefetto di Ragusa

Attualità

Il segretario cittadino di Forza Italia ha inviato una lettera formale al massimo rappresentante del governo in provincia

Il segretario cittadino di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa (nella foto), ha inviato una lettera formale al prefetto di Ragusa per metterlo a conoscenza della pesante situazione che interessa da vicino il corpo di polizia municipale. Nella missiva, La Rosa invoca l’intervento del massimo rappresentante del governo nazionale in provincia affinché possa essere sanata la grave problematica che riguarda il ponte radio che dovrebbe essere al servizio dell’organico, così come lo stesso La Rosa aveva pubblicamente denunciato nei giorni scorsi, sollevando la questione all’indirizzo dell’ente di palazzo Iacono.