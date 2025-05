Vittoria, pregiudicato 48enne in carcere: è accusato di avere incendiato un’auto

Cronaca

L'episodio risale alla notte dello scorso 6 aprile

Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un uomo di 48 anni, gravemente indiziato di essere il responsabile dell’incendio di una autovettura, avvenuto in via Pippo Longobardo la notte del 6 aprile scorso. Le indagini, effettuate dal commissariato di Ps di Vittoria, anche sulla scorta delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno permesso di ricostruire quanto accaduto e individuare il presunto autore dell’azione delittuosa, il quale, per meri dissidi privati con una donna straniera, cognata dell’uomo, aveva appiccato il fuoco alla sua Fiat Punto.

Nella circostanza, erano intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio che, oltre all’auto, aveva interessato anche la facciata dell’immobile adiacente, ove si trova l’abitazione della vittima.