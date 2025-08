Vittoria, pregiudicato arrestato dalla polizia: gli hanno trovato a casa una pistola modificata perfettamente funzionante

Attualità

Il 35enne era in affidamento ai Servizi sociali

Un noto pregiudicato vittoriese di 35 anni, in affidamento ai Servizi sociali perché scontava una pena definitiva, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Vittoria perché a seguito di una telefonata per lite in famiglia gli hanno trovato a casa una pistola modificata perfettamente funzionante ed il relativo munizionamento.

Il pm Monica Monego ha chiesto la custodia in carcere. Domani, udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Ragusa Gaetano Dimartino. L’indagato è difeso dall’avvocato Matteo Anzalone.

