Vittoria, presa di mira anche un’erboristeria: ladri scatenati in centro storico

Cronaca

Come già accaduto in altre occasioni, sono più i danni che il provento del furto

Ancora allarme in centro storico a Vittoria. Presa di mira un’erboristeria. Ignoti hanno consumato un furto dopo avere infranto la vetrata e forzato la porta d’ingresso. Una volta all’interno, hanno portato via un televisore, il registratore di cassa e 18 euro. Registratore di cassa che è stato ritrovato poco distante dalla polizia. I danni provocati sono ingenti. L’attività è stata sospesa per un giorno. Immagini al vaglio della polizia scientifica. Sembra che ad agire siano stati alcuni giovani (foto di Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA