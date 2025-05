Vittoria, presentata la XVII edizione del festival Scenica

Spettacoli

L'evento si distingue quest'anno per la sua marcata multidisciplinarità

Al via la XVII edizione del Festival Scenica. Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della diciassettesima edizione del festival Scenica, un appuntamento che quest’anno si distingue per la sua marcata multidisciplinarità. Mai come in questa edizione, il festival ha proposto una programmazione così variegata ed equilibrata tra i diversi generi, confermando la sua vocazione innovativa e inclusiva.

Un altro elemento di evoluzione è l’intensificarsi delle collaborazioni con le realtà territoriali, segno di un festival sempre più radicato nel tessuto sociale e culturale. Durante l’incontro, l’assessore Paolo Monello ha evidenziato come tutti i luoghi più suggestivi e significativi della città di Vittoria diventeranno veri e propri teatri a cielo aperto. Pur mantenendo gli spettacoli all’interno del teatro, quest’ultimo non è più l’unico spazio deputato agli eventi, ma uno dei tanti luoghi che ospiteranno rappresentazioni artistiche, rendendo la città un palcoscenico diffuso.

L’assessore Francesca Corbino ha approfondito il valore e il significato della rassegna Raccordi, che quest’anno si arricchisce grazie alla collaborazione con diverse cooperative e associazioni, tra cui la cooperativa Semi Diversi e il Centro Culturale Islamico. L’obiettivo è chiaro: creare ponti tra culture e favorire l’integrazione. La rassegna Raccordi è sostenuta dai fondi Sai (Sistema Accoglienza Integrazione), gestiti dal Comune di Vittoria attraverso le cooperative di accoglienza Iride, Il Geranio, Area e Diaconia Valdese, oltre che dal contributo dell’ otto per mille Diaconia Valdese.

Il sindaco Francesco Aiello, padrone di casa e fermo sostenitore del festival, ha sottolineato l’importanza della creazione di questa rete che sostiene Scenica non solo come appuntamento culturale, ma come strumento sociale che genera nuove connessioni e diventa linfa vitale per la resilienza della città e del suo centro storico. Ha ribadito il dovere collettivo di contribuire al rilancio di questi spazi, testimoni della storia e dell’identità di Vittoria.

L’importanza di questa sinergia tra il Comune di Vittoria e le iniziative culturali è stata confermata anche dalla presenza, durante la conferenza, dell’assessore Paolo Monello, dell’assessore Francesca Corbino, delle dirigenti: Tiziana Carbonaro e Virna Mandarà, oltre alla presidente del Libero Consorzio ibleo, Maria Rita Schembari, che ha ribadito l’impegno a valorizzare i centri storici, spesso soggetti a fenomeni di spopolamento nonostante la loro bellezza e ricchezza storica.

Il festival Scenica è un luogo di incontro tra teatro, musica, danza e circo contemporaneo, generando contaminazioni continue tra le arti e offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e dinamica. La musica dal vivo dialoga con il circo e il teatro, il circo si trasforma in danza, la danza si nutre del teatro e la musica diventa strumento narrativo, creando un flusso artistico ininterrotto.

Il programma, articolato e ricco di eccellenze, prevede debutti, anteprime e spettacoli cult che hanno affascinato il pubblico europeo negli ultimi anni. Il tutto prende vita nella periferia sud d’Italia, in un’area che diventa il cuore pulsante di una vivace scena culturale. Scenica è, inoltre, un contenitore che accoglie mostre, installazioni, laboratori e preziose occasioni di dialogo, integrazione e scambio.