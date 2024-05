Vittoria, presentato il festival delle arti “Scenica”

Società

Partecipano 33 compagnie internazionali per più di 60 spettacoli. Si comincia da venerdì e si andrà avanti per tre fine settimana

Countdown per l’avvio della 16esima edizione di “Scenica Festival”, la manifestazione che trasforma la città di Vittoria in “teatro en plein air”. Presentato stamani in conferenza stampa, il festival delle tante arti sarà inaugurato questo venerdì 10 maggio e si concluderà domenica 26 maggio animando strade e piazze, teatri e giardini, per tre fine settimana. Luoghi che saranno attraversati da una magnetica energia sprigionata dai tantissimi artisti che con le loro performance cattureranno il pubblico di tutte le età, per trasportarlo ancora una volta in uno straordinario e sorprendente immaginario. Circo contemporaneo, musica, danza, teatro, presentazioni letterarie, laboratori, workshop, fotografia: è tutto pronto per vivere questa nuova e gioiosa edizione organizzata dall’Associazione Culturale Santa Briganti, con la direzione artistica di Andrea Burrafato, con il patrocinio del Comune di Vittoria, della Regione Sicilia e con il sostegno del Ministero della Cultura. Sguardo internazionale e legami con la propria terra, Scenica quest’anno ha rafforzato maggiormente i legami con il territorio.

“Dopo la riapertura del Teatro Colonna – ha detto l’assessore alle Attività Culturali Paolo Monello – Vittoria è pronta ad accogliere e a vivere Scenica Festival, importantissimo evento culturale della nostra città che valorizzerà tutto il centro storico. Si vive già un’atmosfera particolare, soprattutto tra i giovani”. Il direttore artistico Andrea Burrafato ha sottolineato come Scenica Festival sia un punto di riferimento delle arti e dello spettacolo, con presenze importanti, un festival multidisciplinare con proposte per tutti, famiglie, bambini e adulti. “Quest’anno il programma è davvero corposo – ha aggiunto Burrafato – 33 compagnie internazionali per più di 60 spettacoli tra cui 7 prime nazionali e 6 esclusive regionali. Siamo particolarmente contenti anche per la fittissima rete di collaborazione con il territorio provinciale, sono numerosissime le realtà che operano nel campo del sociale, dell’ambiente, della promozione turistica e culturale e che aderiscono attivamente a Scenica.

A sostegno della manifestazione anche diverse convenzioni con locali che supportano tecnicamente il festival. Anche quest’anno si presta grande attenzione all’inclusione sociale, come sottolineato anche dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione, legalità e trasparenza Francesca Corbino: “Siamo orgogliosi che questo festival abbia raggiunto una caratura internazionale. Da assessore alla pubblica istruzione mi sento particolarmente felice perché questo festival avvicina i giovani alla città attraverso le arti, la musica, lo spettacolo. Per il secondo anno consecutivo ritorna “Raccordi”, sezione importante di questa rassegna che mette in sinergia le diverse comunità presenti in città, che comprendono più di 10 etnie: un processo di integrazione e di inclusione che mette in relazione le diverse culture in città e momento di scambio e conoscenza. Santa Briganti è una realtà importante per la nostra città, anche per le attività di inclusione”. Gli appuntamenti facenti parte del progetto “Raccordi” sono tre e sono realizzati in collaborazione con i progetti Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) per adulti ordinari, Dm/Ds e minori stranieri non accompagnati, gestiti dal Comune di Vittoria, e attuati da Csd – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio, Cooperativa Area, Diaconia Valdese. Il primo attesissimo spettacolo è quello della coreografa e storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch, Cristiana Morganti, che debutta in Sicilia venerdì 10 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Vittoria Colonna con il suo famoso “Jessica and me”, un autoritratto idealmente a due voci di efficace e spiazzante ironia, dove si rivela ciò che accade nel backstage del suo percorso professionale. Un puzzle di gesti, ombre, muscoli, tenacia, spavalderia, timidezza, ricordi e progetti.