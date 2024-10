Vittoria, presentato il Piano di zona 2021

Attualità

Assegnate al Comune somme pari a 652mila euro

Questa mattina, nella sala Rosario Iacono a palazzo di Città, si è tenuta la conferenza di servizio per la presentazione del Piano di Zona 2021 del Distretto socio-sanitario 43, che include i comuni di Comiso, Acate e Vittoria, con quest’ultimo come comune capofila. L’incontro odierno segue la riunione del comitato dei sindaci del 10 settembre scorso, dove, con deliberazione n. 135, è stata approvata la proposta del Piano di Zona 2021 presentata dall’Ufficio di Piano. La somma complessiva assegnata dei piani di Zona 2021 è di 651.941,61 euro, le cui somme sono suddivise in diverse sezioni programmatiche:

, con iniziative come il sostegno alla genitorialità, mediazione familiare e uno Spazio Neutro. Centro di aggregazione per minori.

Educativa domiciliare rivolta alle famiglie con minori nei primi anni di vita.

Centro Affidi distrettuale.

Sportello Antiviolenza.

Centro prima infanzia Scoglitti.

Sostegno psico-socio-educativo scolastico con equipe dedicate.

Per quanto riguarda le Politiche per gli anziani, disabilità e non autosufficienza, sono previsti servizi quali:

Assistenza domiciliare per anziani e servizi di prossimità.

Centro socio-ricreativo per disabili.

Infine, il rafforzamento socio-sanitario si focalizza su povertà ed esclusione sociale attraverso:

Sostegno al reddito (borse lavoro).

Potenziamento del servizio Asacom.

Assistenza domiciliare per disabili.

Trasporto disabili.