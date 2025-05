Vittoria, presentato il progetto “Città cardioprotetta 2025”

Attualità

La significativa iniziativa punta a promuovere la cultura del primo soccorso

È stato presentato questa mattina a Palazzo Iacono il progetto “Vittoria Comunità Cardioprotetta 2025”, una significativa iniziativa nata con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso e promuovere l’utilizzo degli strumenti salvavita, in particolare i defibrillatori, per rendere la città più sicura e pronta a intervenire in situazioni d’emergenza.

L’idea del progetto è nata circa un anno fa dal dottor Gaetano Giarratana, medico anestesista in pensione, che ha proposto al sindaco Francesco Aiello di dare vita a un percorso condiviso di sensibilizzazione e formazione rivolto a tutta la cittadinanza. Da questa proposta è stata costituita un’associazione che raccoglie persone provenienti da diversi ambiti: cittadini volontari, medici – sia in attività che in pensione – ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, rappresentanti della Polizia Municipale in quiescenza, professionisti locali, oltre alla Confcommercio e Galleria Marchi, che hanno deciso di sostenere e promuovere l’iniziativa.Alla conferenza di presentazione hanno preso parte anche la dottoressa Mariagrazia Catania e il vicepresidente dell’Aicarm (Associazione Italiana Cardiomiopatie) Valerio Pilini, a testimonianza dell’importanza di creare sinergie tra istituzioni, enti sanitari e realtà associative.