Vittoria, presentato il sistema integrato di gestione degli scarti vegetali

Attualità

Il coordinamento della Prefettura di Ragusa con il Libero consorzio per cercare di risolvere la piaga delle fumarole

La lotta alle fumarole parte dalla prevenzione e dal contrasto. Dal corretto conferimento, stoccaggio e smaltimento delle fratte e non solo di quelle. Un’estate, anche questa, le cui serate sono state spesso intossicate dai fumi tossici di chi brucia indistintamente e illegalmente i rifiuti, anche speciali. Intanto, sono state inaugurate ed avviate ieri, in conferenza stampa, le attività del centro di raccolta e riciclo degli scarti vegetali, che si trova a Vittoria a Perciata.