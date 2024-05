Vittoria, presentato il terzo corteo storico di Santa Rita

Società

Illustrati anche i dettagli sulla sacra rappresentazione che racconterà la vita della santa

Si è svolta ieri pomeriggio, nel saloncino della Parrocchia S. Maria Maddalena (ex Cappuccini) di Vittoria, la conferenza stampa di presentazione del III Corteo Storico di Santa Rita e della Sacra Rappresentazione “Una rosa tra le spine”.

Ad aprire l’appuntamento con la stampa, il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello che ha portato i suoi saluti e ricordato il ruolo positivo delle comunità parrocchiali anche sul terreno sociale.

Salvatore Guastella, presidente Commerfidi e vicepresidente provinciale di Confcommercio, ha portato i saluti del presidente sezionale di Confcommercio – Vittoria, Gregorio Lenzo, e ha poi precisato come Commerfidi si ponga come collante per la città e da tempo sostenga questo tipo di manifestazioni culturali.

Ad illustrare la Sacra Rappresentazione sulla vita di S. Rita è stato il registra Andrea Traina, che ha curato anche l’adattamento del testo.

“Portare in scena la vita di Santa Rita da Cascia – ha detto – rappresenta una sfida affascinante, ovvero confrontarsi con una figura profondamente radicata nella devozione e nell’immaginario popolare. ‘Una Rosa tra le Spine’ si propone di raccontare in modo coinvolgente e accessibile al pubblico contemporaneo la straordinaria umanità di Santa Rita e il valore esemplare della sua storia.

Seguendo la secolare tradizione delle ‘Rappresentazioni Sacre’, che fin dal Medioevo hanno saputo parlare al cuore della gente educandola ai principi della fede e della morale attraverso il potere coinvolgente del teatro, l’idea è quella di creare un’esperienza emotiva che tocchi sia la mente che il cuore degli spettatori”.

“Al centro della messa in scena, c’è il percorso di crescita umana e spirituale di una donna che, segnata dalla sofferenza ma sostenuta dalla fede, diventa un simbolo di resilienza e di speranza. La sua capacità di perdonare e di spezzare la spirale dell’odio offre un modello di eroismo morale attuale, che interpella la coscienza di ciascuno. La rappresentazione si propone come invito alla riflessione civile e all’azione, spingendo gli spettatori a diventare operatori di bene e solidarietà nel proprio contesto di vita”.

“Si tratta di un work in progress- ha tenuto a sottolineare Traina – di cui scopriremo l’impatto e l’esito sabato sera. Successivamente potremmo mettere più a registro determinate cose”. La rappresentazione punta a diventare un appuntamento fisso, come il Dramma Sacro.

Gli abiti di scena sono stati noleggiati e sono riprodotti fedelmenti rispetto all’epoca riportata nella rappresentazione, ovvero gli anni nei quali è vissuta Santa Rita. Trucco e parrucco saranno curati dagli studenti e dai docenti del Cirs, Centro di Formazione Professionale.

Giuseppe Cassarino, presidente dell’associazione culturale S. Rita, si è detto soddisfatto dei risultati raggiunti fino ad ora, nonostante la stessa associazione sia nata solo due anni fa. “Con grande soddisfazione- ha aggiunto- abbiamo ricevuto il patrocinio, per il Corteo e per la Sacra Rappresentazione, dell’ Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo. Per noi un ulteriore riconoscimento del lavoro fin qui svolto”.

“L’associazione – ha detto il sacerdote della Parrocchia San Francesco di Paola, don Salvatore Mallemi (nella foto sopra) – ha dato voce a nostri sogni e pensieri. Siamo due realtà distinte, ma siamo due anime e un corpo. Ringrazio l’associazione per essere riuscita a rendere visibile il nostro desiderio di conoscere e amare S. Rita. La devozione verso la Santa è forte, ma in molti non conoscono la vita e, già osservando negli anni scorsi il corteo, scoprivano che Rita fosse una donna sposata, che aveva avuto figli… Ringrazio i soci, quindi, per aver scelto il meglio che il territorio ci fornisce. La Bibbia dice di servire il Signore con l’arte e noi ci siamo affidati ad alcuni dei migliori artisti”.