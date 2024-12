Vittoria, prima trasferta vietata per i tifosi della squadra di calcio biancorossa

Attualità

Prime conseguenze dopo gli scontri di domenica scorsa con i supporter del Milazzo

Trasferta vietata per i tifosi del Vittoria e del Milazzo per quattro gare consecutive. Si comincia da oggi. Il provvedimento è stato assunto dopo i disordini verificatisi domenica scorsa all’esterno dello stadio Gianni Cosimo prima della gara di campionato contro la capolista Milazzo. Decine di tifosi mamertini scesi dal pullman si sono resi protagonisti di scontri con i tifosi locali. Un agente di polizia è rimasto ferito.

La giustizia sportiva è intervenuta con il divieto di trasferta per quattro giornate in danno ai tifosi. Per il Vittoria sarà compresa anche la gara di Coppa Italia lontano dalle mura amiche contro l’Avola, prevista per il 20 dicembre. Si comincia con la trasferta di oggi sul campo della Leonzio. Tutti i residenti in provincia di Ragusa non potranno acquistare i biglietti né assistere alla partita. La società inoltre è stata multata per trecento euro. Il Milazzo, attuale capolista del campionato, dovrà pagare 400 euro. Una cifra tutto sommato contenuta perché i disordini si sono verificati fuori dallo stadio e non ci sono responsabilità dirette da parte delle due società che anzi hanno preso le distanze e condannato gli episodi.