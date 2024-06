Vittoria, proseguono i lavori per la realizzazione dei locali adibiti a mensa scolastica

Attualità

Il sopralluogo effettuato dall'assessore Nicastro: "Rispettato il cronoprogramma"

Proseguono i lavori relativi alla realizzazione dei locali adibiti a mensa scolastica all’interno dell’area che ospita il nido Collodi, sita in via Roma angolo via Gaetano Salvemini. Il sopralluogo effettuato dall’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, ha consentito di certificare ulteriori passi in avanti lungo tale direzione. “Ma, soprattutto – aggiunge – di confermare che questa è un’amministrazione comunale che opera nell’interesse della collettività e, in particolare, delle famiglie. Abbiamo trovato una città senza alcun locale adibito a mensa e quindi i bambini hanno registrato una serie di difficoltà, in questi anni, per tutto ciò che attiene l’assistenza nel settore della refezione scolastica. L’amministrazione Aiello e l’assessorato da me diretto, grazie alla competenza degli uffici, si sono prodigati per intercettare i fondi del Pnrr e questo lo si può considerare l’ennesimo percorso positivo che smentisce chi continua ancora in malafede a gettare discredito nei confronti della giunta Aiello asserendo che siamo l’amministrazione comunale che non ha reperito alcun fondo del Pnrr. Niente di più falso”.