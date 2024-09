Vittoria, provvedimento di espulsione per due tunisini senza permesso di soggiorno

Cronaca

I controlli interforze effettuati sul territorio per verificare la presenza degli stranieri irregolari

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, volti a verificare la presenza degli stranieri irregolari che si trovano sul territorio nazionale, nei giorni scorsi, i poliziotti del commissariato di Ps di Vittoria, congiuntamente a personale della Guardia di Finanza e dei carabinieri, hanno rintracciato due stranieri non in regola con le norme sul soggiorno in Italia.

L’attività ha interessato soprattutto le aree più degradate del territorio di Vittoria, Marina di Acate e Scoglitti, ove si trovano edifici dismessi e abbandonati, occupati da extracomunitari, soventemente clandestini, spesso dediti alla commissione di reati. I controlli hanno lo scopo principale di monitorare i luoghi ove si possono commettere illegalità a volte con un vero e proprio reclutamento di manovalanza clandestina, destinata a incrementare il fenomeno del «caporalato».