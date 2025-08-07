Vittoria, quasi 8,5 milioni di euro al Comune per il programma nazionale Pn Metro Plus e Città medie del Sud

Attualità

E' l'unico ente municipale della provincia di Ragusa ad avere ottenuto i fondi

La Corte dei Conti ha recentemente approvato il decreto che assegna al Comune di Vittoria un finanziamento di € 8.482.575 nell’ambito dei Fondi Fse e Fesr del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città Medie del Sud 2021‑2027. Il Comune vittoriese è uno dei soli 7 comuni siciliani (e unico in provincia di Ragusa) selezionato come “Città media del Sud”.

Secondo il PN Metro Plus, il programma nazionale co-finanziato dall’UE da circa 3 miliardi di euro per il periodo 2021‑2027, l’obiettivo è favorire lo sviluppo urbano sostenibile delle città medie del Sud con azioni su agenda digitale, sostenibilità ambientale, mobilità, inclusione sociale, rigenerazione urbana e innovazione sociale.

La dotazione ricevuta dal Comune di Vittoria potrà essere destinata a interventi quali:

Rigenerazione urbana in aree fragili e periferiche: recupero di spazi pubblici, riqualificazione di aree degradate;

in aree fragili e periferiche: recupero di spazi pubblici, riqualificazione di aree degradate; Innovazione e inclusione sociale : servizi al cittadino, supporto ai gruppi vulnerabili, promozione del volontariato e dell’economia sociale;

: servizi al cittadino, supporto ai gruppi vulnerabili, promozione del volontariato e dell’economia sociale; Transizione green e mobilità sostenibile : interventi per migliorare il risparmio energetico, percorsi pedonali o ciclopedonali, infrastrutture verdi;

: interventi per migliorare il risparmio energetico, percorsi pedonali o ciclopedonali, infrastrutture verdi; Digitalizzazione e partecipazione civica : accesso a servizi pubblici digitali, coinvolgimento della comunità su decisioni e progettualità;

: accesso a servizi pubblici digitali, coinvolgimento della comunità su decisioni e progettualità; Valorizzazione e riuso di beni confiscati alla criminalità: creazione di spazi culturali, sociali o formativi riappropriati dai cittadini.

A rendere noto l’inserimento del Comune di Vittoria fra le “Città media del sud”, la Segreteria Provinciale SPI‑CGIL di Ragusa che accoglie il finanziamento come un’importante occasione di innovazione sociale a livello locale e si propone di chiedere nei prossimi giorni un incontro con l’Amministrazione Comunale, unitamente ad altri soggetti della rappresentanza sociale, per definire le modalità di attivazione delle risorse e l’avvio delle attività, sia infrastrutturali che sociali.