Vittoria, quattro studenti del Filippo Traina trionfano alle semifinali delle gare di matematica promosse dalla Bocconi

Attualità

Ginevra Donzelli, Pietro Prete, Antonio Scollo e Stefano Tummino in grande evidenza

In una straordinaria dimostrazione di talento e dedizione, quattro studenti della scuola media dell’Istituto Comprensivo Traina hanno trionfato alle semifinali delle prestigiose gare di matematica organizzate dall’Università Bocconi. La competizione, che si svolge annualmente, mette alla prova le abilità matematiche degli studenti attraverso una serie di problemi complessi e sfidanti. La vittoria non solo riflette l’eccellenza accademica degli studenti, ma anche la qualità dell’insegnamento e il supporto che ricevono dai loro mentori e famiglie.

I quattro studenti, Ginevra Donzelli, Pietro Prete, Antonio Scollo, Stefano Tummino, hanno condiviso che la loro passione per la matematica è stata la chiave del loro successo.

“La matematica non è solo numeri e formule,” hanno detto le loro docenti, prof.ssa Giovanna Iacono e Annamaria Lo Piccolo, “ma è un linguaggio universale che ci permette di esplorare e risolvere i misteri del mondo”. Soddisfatto il dirigente, prof. Carmelo La Porta, che ha sempre creduto nell’importanza degli stimoli per il successo formativo degli alunni: “Incoraggiare gli studenti a pensare in modo critico, a risolvere problemi complessi e a lavorare in team sono tutti aspetti che contribuiscono a una solida formazione. E come abbiamo visto con il successo degli studenti nelle gare di matematica della Bocconi, quando gli alunni sono supportati e stimolati adeguatamente, possono ottenere risultati eccezionali”.