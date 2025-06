Vittoria, resta con l’auto dentro il passaggio a livello: evitato il peggio (video)

Cronaca

E' stato necessario l'intervento della polizia e delle guardie giurate per scongiurare il transito del treno

Ci risiamo. Resta con l’auto dentro lo spazio riservato alla misura di sicurezza per i passaggi dei treni, all’interno del passaggio a livello. E’ accaduto oggi pomeriggio in via Cavalieri di Vittorio Veneto, zona Fontana della Pace. E’ stato necessario l’intervento della polizia di Stato e di alcune guardie giurate per evitare il peggio. L’auto era una Toyota. Non è stato possibile, per il conducente, spostarla oltre le sbarre dopo che le stesse si erano ormai abbassate.

