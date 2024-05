Vittoria, revenge porn ai danni di una 22enne: un 25enne e la sorella 21enne finiscono dinanzi al gup

Cronaca

Il giovane è accusato anche di minacce: avrebbe detto alla ex che se non fossero tornati insieme avrebbe diffuso le loro immagini in atteggiamento intimo ai suoi parenti

Con l’accusa di “revenge porn” ovvero diffusione di immagini intime senza l’autorizzazione dell’interessata, sono finiti davanti al giudice delle udienze preliminari di Ragusa un ragazzo di 25 anni e la sorella di 21 anni. La vittima è una ragazza residente a Vittoria di 22 anni. Il giovane è accusato anche di minacce ai danni dell’ex fidanzata. Le avrebbe detto che se non fossero tornati insieme avrebbe diffuso le loro immagini in atteggiamento intimo ai suoi parenti, rendendole la vita impossibile con telefonate e messaggi tanto da costringerla a cambiare numero di telefono, oltre a crearle uno stato ansioso.A chiedere il rinvio a giudizio dei due fratelli il pm Martina Dall’Amico al termine delle indagini e perquisizioni svolte dagli agenti del commissariato di polizia di Vittoria e dai colleghi della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Ragusa. I fatti risalgono al periodo settembre-ottobre 2021.Con l’espressione “revenge porn”, che tradotto letteralmente significa “vendetta porno” o “vendetta pornografica”, si indica quella odiosa pratica consistente nel vendicarsi di qualcuno (spesso l’ex partner) diffondendo materiale sessualmente connotato. Il giovane, difeso dall’avvocato Giuseppe Amato del Foro di Milano, è in cella per altra causa mentre la ragazza, difesa dall’avvocato Massimo Garofalo, studia all’Università in Lombardia. L’udienza preliminare davanti al giudice del Tribunale di Ragusa Vincenzo Ignaccolo è stata fissata per il 14 novembre. La parte offesa in quella data potrebbe costituirsi parte civile.

