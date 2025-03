Vittoria, rimesso in libertà Angelo Lucifora: era accusato di spaccio di droga

Cronaca

Il Gip del Tribunale di Milano ha rimesso in libertà il vittoriese Angelo Lucifora, 29 anni, arrestato a fine febbraio per spaccio di droga. Il giudice ha fatto cadere il reato associativo come richiesto dall’avvocato difensore Matteo Anzalone. Al momento resta in cella l’altro indagato arrestato a Vittoria nell’ambito della stessa operazione: Francesco Amodei, 28 anni. Il suo arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà.