Vittoria, risorsa idrica e polemiche. La Rosa (Fi): “Ricordate quando l’attuale sindaco contestava gli abusivi del servizio autobotte? Nulla è cambiato”

Attualità

Il segretario cittadino dipinge il quadro di una situazione sempre più problematica per l'intera città

“Emergenza acqua a Vittoria, ancora oggi la cittadinanza ricorda le strampalate esternazioni del sindaco Aiello rispetto a questa situazione. Soprattutto quando lo stesso, da libero cittadino, vomitava sul servizio garantito dalle autobotti che circolavano nello spazio urbano gettando ombre di ogni tipo sulla gestione pubblica di quella fase e sulla presenza di eventuali abusivi che, nello specifico momento storico, erano pronti a vendere acqua approfittando di una pesante situazione di bisogno. Questo tempo fa. E adesso, che è sindaco Aiello, va tutto bene?”.