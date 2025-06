Vittoria, rissa in piazza del Popolo (video)

Attualità

Scene da Far west. Protagonisti giovani teppisti a decine

Piazza del Popolo a Vittoria, stanotte all’1. Uno scenario da Far West. Decine di giovani teppisti, bottiglie fracassate, corpi sull’asfalto. Una cittadina chiama le forze dell’ordine, che arrivano ma con forte ritardo, quando non c’era più nessuno. C’è chi non ha paura, come l’utente di questo video che ha ripreso e chiamato aiuto. E purtroppo come i teppisti che hanno reso la principale piazza della città un luogo di guerra, da cui a certe ore è meglio stare lontani, per la propria incolumità.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA