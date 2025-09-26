Vittoria, ritrovato il ragazzo rapito: sta bene, ma è giallo sul sequestro

il caso

Indagini in corso per chiarire i contorni della vicenda

Vittoria, ritrovato il 17enne rapito da un commando di quattro uomini. Il giovane, figlio di un noto imprenditore ortofrutticolo, si trova ora negli uffici di polizia (QUI IL VIDEO) dove sta collaborando con gli investigatori per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il sequestro è avvenuto nella periferia della città, in una zona residenziale, mentre il ragazzo era in compagnia di amici. Due Fiat Panda, una bianca e una nera, si sono avvicinate al gruppo: dalla vettura scura sono scesi due uomini incappucciati, armati di pistola, che hanno chiamato per cognome il 17enne e lo hanno costretto a salire in auto, coprendogli il volto. Ai testimoni hanno detto di volere solo lui, lasciando a terra il cellulare per impedire il tracciamento. Dopo il rapimento, le auto sono fuggite in direzione della ex strada statale 115, verso Pedalino.

L’allarme è scattato subito grazie ai coetanei della vittima. Polizia e Carabinieri hanno avviato una vasta operazione di ricerca con il supporto di elicotteri e pattugliamenti a terra, mentre le immagini delle telecamere della zona sono al vaglio degli inquirenti coordinati dalla Procura di Ragusa.

Le indagini, al momento, esplorano ogni possibile pista, comprese quelle familiari e di ambiente legate al padre del ragazzo, titolare di un’importante azienda agricola locale. La famiglia, pur benestante, non sembra destinata a pagare un riscatto.