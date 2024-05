Vittoria, ruba scala in alluminio. Denunciato 26enne

Cronaca

E' stato sottratto dal tetto di un autoveicolo in sosta in via Castelfidardo

Nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e in particolar modo alla criminalità diffusa e ai reati predatori, nei giorni scorsi gli agenti di una Volante del Commissariato hanno denunciato in stato di libertà un vittoriese ventiseienne per il reato di furto di una scala in alluminio. La scala in argomento è stata sottratta dal tetto di un autoveicolo che era stato lasciato in sosta a Vittoria in via Castelfidardo. La scala recuperata dagli agenti è stata restituita all’avente diritto.

