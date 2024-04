Vittoria, rubano auto in pieno giorno: presi

Cronaca

Ai domiciliari un 40enne e un 42enne già conosciuti dalle forze dell'ordine

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di investigativi volti alla repressione e prevenzione dei reati in genere, con particolare riguardo ai reati predatori e ai furti di autoveicoli, predisposti dal questore della provincia di Ragusa Vincenzo Trombadore, gli agenti del Commissariato di Ps di Vittori hanno tratto in arresto due vittoriesi già noti alle forze dell’ordine, rispettivamente di 40 e 42 anni, per il reato di furto aggravato di autovettura.

I fatti sono avvenuti in pieno giorno, in una via centrale di Vittoria; i due soggetti, alla vista dei poliziotti, tentavano di dileguarsi lasciando il veicolo, una Fiat Qubo, con le luci ancora accese.