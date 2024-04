Vittoria, rubata la scultura “L’uccello della pace” dalla villa comunale

Cronaca

Il sindaco Aiello: "Siamo sconcertati da questo vile gesto"

I ladri hanno perpetrato un atto di vandalismo alla villa comunale, rubando la scultura “L’uccello della pace” dell’artista vittoriese Giuseppe Macca (nella foto), precedentemente posizionata in uno dei viali. Il sindaco Francesco Aiello ha espresso dispiacere per quanto accaduto, sottolineando la mancanza di rispetto per il bene comune. “Siamo sconcertati da questo vile gesto” ha dichiarato il sindaco “e speriamo che gli autori vengano identificati dalle forze dell’ordine. Non possiamo permettere che atti del genere minino il nostro patrimonio artistico e culturale, né che violino lo spazio pubblico destinato al godimento di tutti i cittadini”.

