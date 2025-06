Vittoria, rubate due teche all’interno della parrocchia Spirito Santo

Cronaca

Il luogo di culto è da sempre punto di riferimento per la comunità italiana e straniera. Nessuna richiesta di aiuto sarebbe stata rifiutata

La comunità parrocchiale dello Spirito Santo denuncia un furto sacrilego. Nella notte, ignoti si sono introdotti all’interno del luogo sacro dopo aver forzato due finestre. Una volta entrati, hanno rubato due teche. Il gesto ha suscitato profonda amarezza tra i fedeli. La parrocchia è da anni un punto di riferimento per tutta la comunità, italiana e straniera, offrendo sostegno alimentare e aiuti concreti a chi vive in situazioni di disagio. Sarebbe quindi bastato chiedere aiuto per riceverlo. La denuncia sarà presentata domani alle forze dell’ordine.

