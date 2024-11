Vittoria, rubò in un’abitazione nell’agosto del 2020: i carabinieri lo portano in carcere per espiare una pena di 10 mesi di reclusione

Cronaca

Il 46enne è stato rintracciato e tradotto presso la casa circondariale di Ragusa

Continua senza sosta l’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa anche al fine di garantire la corretta esecuzione dei provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria.In particolare, nella mattinata del 19 novembre scorso, i militari della Stazione carabinieri di Vittoria hanno dato esecuzione ad un ordine per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, nei confronti di un cittadino vittoriese identificato in un cittadino di 46 anni.La misura eseguita trae origine da reati cono il patrimonio cui si era reso autore l’uomo, in particolare di un furto in abitazione commesso a Vittoria nell’agosto 2020. I carabinieri, ricevuta la misura restrittiva dall’Autorità giudiziaria, si sono immediatamente attivati per rintracciare l’uomo riuscendo ad individuarlo in una via limitrofa alla stessa caserma carabinieri di Vittoria; i militari, dopo averlo identificato compiutamente, lo hanno arrestato e condotto presso i loro uffici per notificargli l’ordine per la carcerazione.Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato poi tradotto presso la casa circondariale di Ragusa ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per espiare la pena residua di poco più di 10 mesi di reclusione.

