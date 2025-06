Vittoria, scambia la piazza per un bagno a cielo aperto: migrante sanzionato dalla polizia locale

Attualità

L'episodio si è verificato in una zona alle prese con numerosi problemi del genere difficili da contenere

Scambia la piazza Daniele Manin, dai più conosciuta come piazza Senia, alla stregua di un bagno a cielo aperto. Un cittadino straniero è stato sorpreso dalla polizia municipale mentre urinava davanti alle persone che affollavano l’area. Gli agenti lo hanno sanzionato pesantemente applicandogli tutte le sanzioni previste in questi casi, dagli atti osceni in luogo pubblico al Daspo di 48 ore, sanzione che il questore di Ragusa, passato il periodo in questione, può rendere definitiva. Lo stesso soggetto, nei giorni scorsi, era stato notato dalla polizia municipale mentre mangiava fichi d’india senza prima averli sbucciati. Per questo motivo è stato accompagnato in ospedale per un controllo.

