Vittoria, scende dalla banchina di casa e sprofonda sull’asfalto

Cronaca

Ferita una donna. L'episodio è accaduto al quartiere Forcone

Una donna scende dalla banchina di casa propria e, mettendo i piedi sull’asfalto, sprofonda, finendo a terra. E’ accaduto in via Kennedy al quartiere Forcone. La donna ha riportato politraumi anche facciali . Soccorsa e trasportata all ospedale Guzzardi, è stata refertata con alcuni giorni di prognosi e riposo assoluto (foto Franco Assenza).

