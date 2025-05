Vittoria, Scenica festival verso il terzo weekend di appuntamenti

Attualità

Dopo il successo dello scorso fine settimana, si programmano altri eventi di richiamo

Il centro storico di Vittoria si anima in questi giorni portando la scena contemporanea in Sicilia. Il secondo fine settimana della 17esima edizione del festival “Scenica”, ha fatto vibrare l’aria di curiosità, guidando il pubblico in un viaggio fatto di incontri inaspettati, dove ogni spettacolo è stato una scoperta e ogni spettatore è diventato complice di un incontro collettivo. E gli spettatori sono stati chiamati anche ad inchinarsi per accedere in un teatro a cielo aperto omaggiando l’infanzia, come nel caso dello spettacolo “Totò degli alberi” della compagnia Kuziba Teatro che ieri, in piazza del Popolo, ha concluso le sue repliche.

Qui, un minuscolo teatro elisabettiano — alto poco più di due metri e con un varco di ingresso così basso da costringere gli adulti ad abbassarsi prima di entrarvi — ha ospitato uno spettacolo tratto da ”Il barone rampante” che, tra battibecchi familiari e improvvisazioni, ha trasformato legni e stoffe in scena viva. I bambini, seduti nelle file più alte, hanno dominato lo “schermo” di legno e tela, mentre gli adulti, nella fila più bassa, si sono lasciati guidare in un gioco di prospettive capovolte, ritrovando, in quel gesto, la meraviglia di un eterno ritorno all’infanzia.Nel pomeriggio, Wunder Casa-Teatro si è trasformata in officina di meraviglie con “Tre Storie” di My!Laika. Due teatranti e una musicista hanno dato vita a un ibrido tra circo, live music e burattini: 45 originali minuti di tradizione e sperimentazione, dove ogni pupazzo assume una voce contemporanea, dissacrante, capace di parlare ai più piccoli e ai più grandi. A chiudere l’intenso fine settimana è stato lo spettacolo “Autoritratto” del bravissimo Davide Enia protagonista sul palco del Vittoria Colonna. Con il dialetto, il canto e il corpo, Enia ha rievocato il rapimento e l’uccisione di Giuseppe Di Matteo, trasformando la memoria di quella tragedia in un atto di resistenza civile. La musica dal vivo di Giulio Barocchieri e le luci di Paolo Casati hanno immerso il pubblico in un rito di comunità, in cui la scena si è fatta al contempo confessione, orazione e sfida all’omertà. Enia ha ripercorso le stragi di Falcone e Borsellino, in una Palermo colpita dalla mafia, raccontando la sua storia personale incastonata nella grande Storia degli anni ’90.