Vittoria, scontro a fuoco nella notte: c’è un morto

Cronaca

L'omicidio potrebbe essere maturato in ambienti mafiosi

Scontro a fuoco nella notte a Vittoria. Un uomo di trentanove anni sarebbe deceduto. Un omicidio che, a quanto pare, potrebbe essere maturato in ambienti mafiosi. La vittima sarebbe stata colpita all’arteria femorale ed è morta dissanguata. In due avrebbero lasciato al pronto soccorso del Guzzardi (nella foto) l’uomo in questione che sarebbe stato intubato fino alle estreme conseguenze.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA