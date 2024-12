Vittoria: scontro auto-monopattino, ferita una donna

Attualità

Probabile frattura al braccio oltre a ematomi ed escoriazioni varie. E' stata multata perché non indossava il casco, come invece previsto dal nuovo Codice della strada

Una donna di 35 anni che viaggiava su un monopattino è rimasta ferita questa mattina a Vittoria dopo essersi scontrata con un’auto. L’incidente tra le vie Roma e Bixio. Nello scontro, la donna è caduta a terra. Soccorsa, è stata trasportata all’ospedale Guzzardi. Per lei una probabile frattura al braccio oltre a ematomi ed escoriazioni varie. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha effettuato i rilievi e multato la donna perché non indossava il casco (come invece previsto dal nuovo Codice della Strada).

