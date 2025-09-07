Cronaca
Vittoria, scontro auto-moto: ferito un centauro (video)
L'episodio intorno alle 22,30 di questa sera di fronte alla cittadella fieristica Emaia
Incidente stradale questa sera intorno alle 22,30 all’incrocio tra Sp 17 e Sp 18 di fronte alla cittadella fieristica Emaia. Ferito uno scooterista dopo l’impatto con una Fiat Micra proveniente da Scoglitti. Sul posto gli operatori del 118. Il centauro ferito è in osservazione all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Rilievi da parte della polizia locale di Vittoria (foto e video Franco Assenza).
