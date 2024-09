Vittoria, scontro auto-moto. Ferito un finanziere in pensione

Cronaca

L'episodio nello stesso posto in cui un mese fa ha perso la vita il 18enne Kevin Nicosia

Ancora uno scontro tra auto e moto all’incrocio tra la Strada provinciale 2 Vittoria-Acate e la circonvallazione di Vittoria, lungo il tratto dell’ex Strada statale 115. Ferito un finanziere in pensione di 66 anni. L’uomo viaggiava in sella alla sua moto proveniente da Acate e doveva dirigersi verso Vittoria. Nell’impatto, il centauro è finito sull’asfalto. E’ stato soccorso e trasportato in ospedale al Guzzardi di Vittoria. Le ferite non sono gravi. Rilievi della polizia municipale. Nello stesso posto, un mese fa, l’incidente che è costato la vita a un altro centauro, il 18enne Kevin Nicosia (foto Franco Assenza).

