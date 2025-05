Vittoria, scontro auto-scooter: ferito il centauro (video)

Cronaca

L'incidente questa mattina in contrada Diligenza lungo la Ss 115

Incidente stradale questa mattina sulla Ss 115 in contrada Diligenza, territorio di Vittoria. A scontrarsi un’automobile e uno scooter. A rimanere ferito il conducente della due ruote. Sul posto l’ambulanza e personale del 118, oltre alla polizia stradale per i rilievi. La strada è rimasta chiusa per circa un’ora (foto e video Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA