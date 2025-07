Attualità

L'episodio in via Giacomo Leopardi

Incidente stradale fra un pullman di linea e un suv, modello Jeep Renegade. Lo scontro ha prodotto un ferito lieve. Traffico in tilt per i mercati dei fiori ed ortofrutticolo. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14 di oggi. L’episodio è accaduto in via Giacomo Leopardi, angolo via G. Salerno (foto Franco Assenza).

